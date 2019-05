Aritz Aduriz un an de plus à l’Athletic Bilbao

La saison de Ligue 1 Sénégalais s’est terminée ce week-end. Comme d’habitude, la saison a été riche en émotion. Génération Foot a remporté haut la main le championnat.

Pour cette saison, 2018/2019, les académiciens de Génération Foot ont remporté le deuxième titre de leur histoire. Le Jaraaf de Dakar et Dakar Sacré-Cœur terminent à la deuxième et troisième place du classement. Sonacos de Diourbel et Linguère de Saint-Louis ont été reléguées en deuxième division au profil du Cneps Excellence de Thiès et de Diambars.

Génération Foot termine la saison à la tête du championnat avec 13 victoires, 12 matchs nuls pour une seule défaite contre l’As Douanes. Ils terminent aussi à la tête du classement des attaques avec 43 buts inscrits. Ils sont suivis par le promu l’Us Gorée avec 31 buts pour 7 victoires, 11 nuls et 8 défaites. Le Ndiambour de Louga ferme la marche avec 29 buts marqués. L’équipe Lougatoise le doit particulièrement à son attaquant gambien, Pa Omar Job, qui termine la saison meilleur buteur avec 12 buts.