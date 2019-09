Argentine : Un premier entraînement de folie pour Maradona l'entraîneur

Six sur six pour l’Italie et l’Espagne dans les éliminatoires de l’Euro 2020. La Squadra Azzurra a gagné en Finlande (1-2) ce dimanche soir, pendant que la Roja a disposé des Îles Féroé (4-0).

Groupe F : L’Espagne sans forcer, la Suède accrochée

Groupe J : L’Italie se fait peur en Finlande

Ultra dominatrice, elle a cependant eu du mal à se montrer efficace et s’en est pour cela remise à Rodrigo. L’attaquant de Valence a ouvert le score à bout portant en profitant d’un gris travail d’Oyarzabal (13eme). Il a ensuite doublé la mise en solitaire en revenant sur son pied gauche et en profitant d’une légère déviation d’un défenseur adverse sur sa frappe (50eme). Dans le temps additionnel, Alcacer y est aussi allé de son doublé en l'espace de trois minutes. Les Espagnols sont solidement installés en tête de leur poule, avec. Les Suédois gardent ainsi leur voisin scandinave deux points derrière eux, mais voient la Roumanie, qui s’est imposée contre Malte (1-0), se rapprocher à une longueur. Si le billet de l’Espagne pour l’Euro 2020 ne demande plus qu’à être composté, la lutte s’annonce intense pour le second.L’Italie a cru voir sa série s’arrêter. Après cinq victoires d’affilée dans ces éliminatoires de l’Euro 2020,La Nazionale s’est procurée la quasi-totalité des occasions. Sans Verratti, Chiellini et Insigne, les hommes de Roberto Mancini sont souvent tombés sur un très bon Hradecky dans le but adverse, auteur notamment d’une formidable claquette sur une volée de Sensi. La Finlande a craqué à la reprise sur une tête d’Immobile (59eme). Mais sur une de ses seules incursions dans la surface italienne, Pukki, légèrement déséquilibré, a obtenu un penalty qu’il a lui-même transformé (71eme). Le Tampere Stadion n’a pas exulté longtemps, puisque Jorginho a rapidement redonné l’avantage aux siens sur un nouveau penalty (79eme).