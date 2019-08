Argentine : Messi suspendu trois mois

Suite à ses critiques formulées contre la Confédération sud-américaine (Conmebol) lors de la Copa América en juillet dernier, Lionel Messi a écopé d'une suspension de trois mois.

Lionel Messi va devoir patienter un moment avant de pouvoir retrouver l’Albiceleste. Suite aux critiques formulées contre la Confédération sud-américaine (Conmebol) lors de la Copa América en juillet dernier, l’attaquant international argentin a écopé d’une suspension de trois mois (+ 50 000 dollars d’amende). De toute manière suspendu pour le premier match, le natif de Rosario pourra tout de même participer aux qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 (qui débuteront en mars 2020). « Je ne suis pas venu (à la remise des médailles) pour une série de raisons, avait expliqué la star du Barça après son expulsion lors du match pour la 3eme place contre le Chili (2-1). Parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect. On en a marre de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle. » Des propos qui étaient intervenus après une première sortie médiatique dans la foulée d’une demi-finale perdue face au Brésil (2-0) : « Ils se sont usés à siffler des bêtises pendant cette Coupe, des fautes lourdes, et aujourd'hui, ils n'ont même pas consulté la VAR, mais bon, le Brésil jouait à domicile, ils ont beaucoup de pouvoir à la Conmebol et cela complique les choses. »