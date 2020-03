Argentine : Le comportement odieux d'un joueur dans un match de seconde division

Expulsé lors du match opposant Nueva Chicago à Atlanta, Arnaldo Gonzalez s'est fait remarquer après avoir mimé des gestes antisémites à la suite de son expulsion.



Le club présente ses excuses

Le match de deuxième division argentine entre Nueva Chicago et Atlanta a été le théâtre d'un bien triste spectacle. Dans un match engagé (3 expulsions), l'attaquant de Nueva Chicago, Arnaldo Gonzalez s'est fait remarquer d'une bien triste manière. Après avoir obtenu un carton rouge en seconde mi-temps, l'attaquant argentin a d'abord touché sa tête afin d'imiter une kippa juive avant de mimer le signe de la circoncision au niveau de son entrejambe. Pour rappel, Atlanta est un club d'un quartier à majorité juive de Buenos Aires dans l'imaginaire populaire.Le président de la délégation des associations argentines israélites (DAIA), a donné sa position sur les faits : "Ce qui s'est passé devrait être sanctionné et utilisé pour l'éducation et la prévention. Nous travaillons pour dénoncer, dénaturer et essayer de nettoyer les comportements préjugés et violents". De plus, il a précisé que l'objectif est de "démêler et casser les idées accrocheuses qui génèrent des discours de haine". Chicago a répondu aux gestes de Gonzalez à travers un communiqué où le club condamne fermement les actions de son joueur. « Le Club Athletico Nueva Chicago, rejette les gestes du joueur Arnaldo Gonzalez. Nous analyserons les mesures disciplinaires à prendre. Nous présentons nos excuses à tous les fans d'Atlanta et à toute la communauté juive. », a écrit le club sur son compte Twitter. Face à l'ampleur de la polémique, le joueur a lui aussi présenté ses excuses ce lundi.