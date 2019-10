Argentine : Grâce à Séville, Ocampos va découvrir l'Albiceleste

Suite à son départ de l'Olympique de Marseille cet été, Lucas Ocampos a séduit le FC Séville et... Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, qui l'a appelé pour les matchs face à l’Allemagne et l’Equateur.

Le FC Séville d’ores et déjà sous le charme

Sa valeur marchande a déjà triplée

Après quatre ans passés à Marseille, Lucas Ocampos s'est engagé cet été avec le FC Séville. Après l’Argentine, son pays natal, la France et l’Italie, le voilà donc à 25 ans à la conquête d’un quatrième pays. Son départ de l’Olympique de Marseille n’était pas une volonté de sa part, mais les Phocéens étaient dans l’obligation de vendre pour renflouer les caisses du club. Ocampos s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Avec deux buts en sept matchs, l’ancien Monégasque s’est imposé comme titulaire indiscutable au sein de sa nouvelle équipe. Les portes de la sélection argentine se sont donc ouvertes à lui. Déjà en septembre, le sélectionneur lui offrait sa première convocation avec l’Albiceleste, une invitation qu’il avait dû décliner pour un pépin physique.Après un premier but face à Eibar lors de la sixième journée, Ocampos a fait trembler les filets la journée suivante contre la Real Sociedad. Un magnifique but : dribble, talonnade comme l’avait fait Didier Drogba lors d’un match Olympique de Marseille-Newcastle. Au lendemain de sa deuxième réalisation, le milieu de terrain s’offre même la Une d’Estadio Deportivo qui titre : « Ocampos, la locomotive imprévisible ». A Marseille, Ocampos a vécu des moments difficiles, manque de confiance et prêts au Genoa et au Milan. A Séville, son moral est remonté à bloc et même les journalistes d’Estadio Deportivo sont sous le charme : « Il se plie en deux, porte ses mains aux genoux comme s’il essayait de prendre de l’air... mais sur l’action suivante, il court comme s’il venait d’entrer en jeu en tant que joker ».Les derniers chiffres de l’Observatoire du Football attestent d’une véritable progression du joueur. Sa valeur actuelle serait entre 40-50 millions d’euros selon le CIES. Soit trois fois plus que son prix de ente, de l’ordre de 15 millions d’euros. De quoi donner des regrets aux dirigeants de l’OM… Quant au joueur,Lionel Scaloni, le sélectionneur, n’a plus aucune raison de se passer de l’ancien Phocéen.