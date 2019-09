Areola ne s'inquiète pas (encore) pour les Bleus

Présenté officiellement à la presse ce vendredi, Alphonse Areola est revenu sur son arrivée au Real Madrid. S’il est conscient qu’il vient en qualité de doublure de Thibaut Courtois, le champion du monde compte tout donner, afin de ne pas voir le wagon des Bleus pour l’Euro 2020 partir sans lui.

Areola : « Il y a une hiérarchie bien établie »

Areola : « Ça va être compliqué avec la sélection »



🗣 @AreolaOfficiel: "El hecho de ver todos los títulos del @RealMadrid en persona da muchas ganas de conseguir más trofeos con el club".#WelcomeAreola | #HalaMadrid pic.twitter.com/VLSSizUkPs

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 13, 2019

Envoyé au Real Madrid dans les dernières heures du Mercato, Alphonse Areola n’a pu passer beaucoup de temps dans la capitale espagnole. A peine arrivé, le gardien français a rapidement repris la direction de Paris pour rejoindre le groupe des Bleus pour les deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2020. Après une parenthèse de dix jours, Areola a repris le chemin de l’entraînement avec le Real afin de préparer la réception de Levante samedi (13h). A quelques heures de la 4eme journée de Liga, le champion du monde a été officiellement présenté à la presse madrilène.S’il a confirmé son bonheur de pouvoir évoluer pendant un an sous les ordres de Zinedine Zidane, celui qui a déjà évolué dans le championnat espagnol avec Villarreal a rapidement été interrogé sur sa concurrence avec Thibaut Courtois.« Zidane m’a juste bien accueilli, m’a donné la bienvenue. Mais ce qu’il se passe entre le coach et moi ça ne sortira pas, a déclaré Areola durant sa présentation (…) Il (Courtois) est gaucher, je suis droitier. On a tous les deux deux mains. Les premiers contacts avec lui se sont super bien passés.J’ai un contrat de prêt d’une saison, j’arrive dans le plus grand club du monde. À moi de profiter de tout ça. Après, il y a une hiérarchie bien établie, à moi de répondre présent. J’ai l’occasion aussi de me montrer à l’entraînement. On verra. »Si l’on se réfère à la situation entre le Diable Rouge et Keylor Navas la saison dernière, Areola devrait donc se contenter des matchs de Coupe du Roi pour faire bonne impression auprès de son coach mais pas seulement. En débarquant sous forme de prêt et comme remplaçant de luxe, le Parisien se met également dans une situation inconfortable vis-à-vis de l’équipe de France.« On ne sait pas ce qu'il peut se passer, le Real a beaucoup de matchs mais s'il ne joue pas du tout, cela peut devenir problématique. » Le gardien madrilène est conscient de la concurrence avec Mike Maignan et Steve Mandanda mais ne s’inquiète pas encore. « Ce sera à moi de donner le maximum. Après, c’est vrai que si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, ça va être compliqué avec la sélection, mais c’est à moi de tout donner.» Loin d’être fataliste sur son cas personnel, Areola savoure. Avant de rapidement déchanter ?