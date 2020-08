Arabie Saoudite : Beguir prolonge de deux années à Abha

Ci-après la liste complète des enfants du continent encore en lice en Ligue des champions UEFA :

1) Eric Maxim Choupo-Moting

2) Idrissa Gana Gueye

3) Bertrand Traoré

4) Maxwel Cornet

5) Karl Toko-Ekambi

6) Youssouf Koné

7) Amadou Haidara

8) Christopher Nkunku

9) Nordi Mukiele

Quatre prestigieuses formations restent en course sur la route qui conduit au Stade de Luz de, théâtre de la grande finale de la Ligue des Champions UEFA . Parmi elles, neuf de nos représentants africains sur le "Vieux Continent" peuvent encore décrocher la «Coupe aux grandes oreilles». Si certains d’entre eux sont habitués aux joutes européennes à l’image de la superstar camerounaise du PSGou encore du maître à jouer des Aigles du Mali et du RB Leipzig, d’autres le sont beaucoup moins et sont avides d’expérience et de grands rendez-vous. A lire aussi >> Drogba, Eto’o, Mané… les records africains en Ligue des Champions UEFA ! Il convient de noter également que c’est à l’, invité surprise du dernier carré de la, que l’on trouve le plus de représentants du continent avec quatre joueurs.PSGCameroun31 ans54 capes - 15 buts15 matches (dont 4 en C1) - 5 buts PSGSénégal30 ans72 capes - 4 buts28 matches (dont 6 en C1) - 1 butOlympique LyonnaisBurkina Faso24 ans49 capes - 8 buts31 matches (dont 5 en C1) - 2 butsOlympique LyonnaisCôte d'Ivoire23 ans17 capes - 5 buts33 matches (dont 7 en C1) - 6 butsOlympique LyonnaisCameroun27 ans30 capes - 3 buts12 matches (dont 3 en C1) - 2 butsOlympique LyonnaisMali25 ans14 capes16 matches (dont 5 en C1)RB LeipzigMali22 ans11 capes - 1 but27 matches (dont 6 en C1)RB LeipzigRD Congo22 ans43 matches (dont 8 en C1) - 5 butsRB LeipzigRD Congo22 ans36 matches (dont 9 en C1) - 3 buts