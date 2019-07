Après Youssouf Koné, Joachim Andersen pour boucler la première phase du Mercato de l’OL

Arrivé à Lyon jeudi pour y finaliser son transfert à l’OL, Joachim Andersen devrait marquer la fin d’une première phase dans le Mercato des Gones. Avant qu’il devienne une question d’opportunités et d’ajustements.



Juninho : « On va voir si on a des manques en fonction des matchs amicaux »

La mi-juillet n’est pas encore là et l’OL a déjà bouclé la première phase de son recrutement. Après Jean Lucas, Ciprian Tatarusanu, Thiago Mendes et Youssouf Koné, officiellement présenté à la presse ce jeudi dans la foulée de sa signature d’un contrat de cinq ans à son retour de la CAN 2019 disputée avec le Mali, il ne manque plus qu’une recrue à Lyon.. « La famille d'Andersen discute actuellement avec Florian Maurice, a indiqué Jean-Michel Aulas lors de la présentation de Koné. Il est bien arrivé à Bron en début d'après-midi. » Pour s’attacher les services du défenseur danois (23 ans), l’OL va débourser 24 millions d’euros, plus 6 d’éventuels bonus.Une fois son arrivée officialisée, Juninho devrait tourner une page dans son premier Mercato comme directeur sportif de l’OL. Tout en restant à l’affût des bonnes opportunités et des éventuels besoins pour compenses des départs. « On aura bien avancé dans le Mercato si on signe Andersen , a soufflé le Brésilien. On va voir si on a des manques en fonction des matchs amicaux. Je suis assez satisfait du Mercato. » «On le prouve. Il faut maintenant réaliser une belle saison. » Même si le président lyonnais oublie de préciser qu’il a aussi vendu pour plus de 100 millions, avec en particulier les départs de Tanguy Ndombele pour Tottenham et de Ferland Mendy pour le Real Madrid.