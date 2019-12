Après son malaise à Monaco, Osimhen (Lille) va bien

Sorti dès la 23ème minute du match contre Monaco pour des étourdissements, le Lillois Victor Osimhen ne souffre d’aucune anomalie cardiaque. Le joueur du LOSC, passe actuellement des examens complémentaires.



🎙 Galtier : « @victorosimhen9 a eu un étourdissement puis des douleurs. Il a rapidement été transporté à l’hôpital. On vient d’avoir des nouvelles, tout est rentré dans l’ordre. On vient d’échanger avec lui, il va bien ».

Pris d’étourdissements, Victor Osimhen est sorti dès la 23e minute du match entre Lille et Monaco mardi soir, en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue (3-0). Mais bonne nouvelle,. Alors qu’un premier diagnostique faisait craindre une possible alerte cardiaque,Le buteur du LOSC va passer des examens complémentaires au centre cardio-thoracique de Monaco pour s'assurer qu'il ne s'agissait bien que d'un malaise vagal. Lors du point presse d’après match, Christophe Galtier se voulait rassurant sur l’état de santé de son joueur : « On vient d'avoir des nouvelles et d'échanger avec luiIl va bien (...) J'attends le bilan médical. Je ne sais pas non plus s'il sera là samedi contre l'ASM », a conclu Christophe Galtier.