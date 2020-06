Antwerp : Ivan Leko fan de Dieumerci Mbokani

Manchester United insiste pour Ansu Fati

✈️ #Mercato 🔒 Le Barça ne compte pas céder si facilement Ansu Fati 💰 A moins que Manchester United ne s’aligne sur le montant de la clause libératoire...https://t.co/3xDPu5xgOU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020

PSG/Arsenal: le père de Thomas Partey sort du silence !

🗣️ “Any team that meets Atletico's demand will be able to sign my son, and not specifically Arsenal.” Is Thomas Partey's father trying to force the Gunners in to a move? — 90min (@90min_Football) June 12, 2020

Thiago Silva (PSG) veut rester en Europe

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1Conforama 📝 Thiago Silva voudrait continuer à jouer en Europe jusqu’en 2022 !https://t.co/w4InZcU5kL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020

Un crack argentin dans le viseur du Barça

🔥 Un tout petit milieu offensif argentin, ça vous rappelle quelqu’un ? https://t.co/sgYcDYj5KW — RMC Sport (@RMCsport) June 12, 2020

Saul Niguez prêt à continuer avec l'Atlético

Saul Niguez affirme être heureux du côté de l'Atlético Madrid, malgré l'intérêt de Manchester United : "Je vois des choses, mais je n'ai rien entendu d'aucun club. "J'ai un contrat à long terme, que j'ai signé parce que je veux rester ici." [Radio Marca] pic.twitter.com/YJqzXQ9GmG — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) June 13, 2020

En cette période du début de mercato, Manchester United a identifié un joueur comme l’élément à recruter à tout prix. Il s’agit d’Ansu Fati, l’attaquant de 17 ans du FC Barcelone. Les Red Devils auraient déjà soumis une offre alléchante de 100M€ pour tenter d’obtenir les services de cet attaquant originaire du Guinée-Bissau et qui a fait ses débuts en pro en aout dernier. Ils ont été éconduits, mais ils n’auraient pas l’intention de s’arrêter là. Selon le quotidien catalan Sport, les dirigeants anglais réfléchiraient actuellement à une offre améliorée pour l'enfant de Canghungo. Si les responsables blaugrana n’ont pas l’intention de se séparer de leur prodige, ils pourraient ne pas avoir leur mot à dire si jamais MU s’aligne sur le montant de la clause libératoire du joueur. Et celle-ci est de l’ordre de 170M€. Il y a cependant peu de chances que les Mancuniens acceptent de monter aussi haut. Affaire à suivre... A lire aussi >> FC Barcelone: sur les traces d'Ansu Fati, de Bissau au Camp Nou Auteur d’un exercice 2019/2020 de haut vol sous le maillot de l’Atlético Madrid, Thomas Partey suscite l’intérêt des plus grosses écuries européennes dont le PSG et Arsenal. Ces deux cadors seraient sous le charme de son profil. Selon le père de l’international ghanéen, Jacob Partey, le milieu défensif du club madrilène disposerait d'une clause de libération de 50 millions d'euros, activable lors du mercato d'été: "L'Atlético a mis une clause de résiliation dans le contrat de mon fils, donc toute équipe qui a un intérêt pour lui doit simplement répondre à ces exigences" a explique le père du Black Star au média britannique 90min avant d'ajouter: "Tout club qui satisfait mon fils pourra l'enrôler, ce ne sera pas spécifiquement Arsenal. Mon fils est assez âgé pour décider de tout transfert possible et je vais lui montrer mon soutien quelle que soit cette décision." Afin de refroidir les ardeurs de la formation londonienne, les Colchoneros songeraient à offrir un nouveau bail de deux années au Ghanéen, lié au club rojiblanco jusqu’en juin 2023, à en croire 90min . Cette prolongation devrait être assortie d’une nouvelle clause libératoire fixée à 100 millions d'euros.L’aventure de Thiago Silva au Paris SG touche à sa fin, mais l’expérimenté arrière central devrait continuer à se produire sur les pelouses du Vieux Continent pendant au moins deux ans encore. Ayant comme objectif de participer à la Coupe du Monde au Qatar, "O Monstro" veut rester le plus compétitif possible et il estime que c’est en Europe qu’il a le plus de chances de remplir cet objectif. Le capitaine parisien a été approché par son ancien club de Fluminense. Bien que flatté par ces sollicitations, il a donc refusé, en ayant l’espoir qu’une bonne formation d’un championnat majeur l’approche dès l'actuel mercato été: « Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense, ils m’ont ouvert leurs portes quand j’ai souffert de la tuberculose. J’ai une éternelle gratitude pour cela, mais j’ai encore des objectifs à atteindre en Europe », a-t-il déclaré ce weekend au média brésilien Caras à l’occasion d’un Live Instagram.Les dirigeants du FC Barcelone songeraient à s’attacher les services d’un prometteur milieu de terrain argentin qui évolue au Velez Sarsfield. Il n’a que 19 ans et il s’appelle Thiago Almada. C’est le coach de cette équipe qui vient de révéler cette information à la chaine locale TNT Sports. « Je sais que le Barça a contacté notre direction pour Almada, mais on sait tous qu’il n’a 19 ans et doit continuer à mûrir. Mais si une offre irrésistible arrive pour le joueur et le club lors du mercato, alors nous la considérerons très probablement », a indiqué le technicien, sans préciser le montant de ce qui pourrait être jugé comme "irrésistible". Bien que n’ayant pas encore la vingtaine, Thiago Almada a déjà 50 matches à son actif dans l’élite argentine. Il compte aussi sept apparitions avec la sélection albiceleste des -20 ans. En 2019, il a participé à la Copa America juniors. Son contrat avec Velez court jusqu’en 2023.Longtemps annoncé sur le départ, Saul Niguez se voit bien étirer son aventure avec l’Atlético Madrid, le club où il évolue depuis 2014 et il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Dans une interview accordée à Radio Marca ce samedi, il a confié n’avoir reçu aucune offre extérieure lors de l'actuel mercato. «Je vois des choses, mais je n’ai rien entendu d’aucun club. J’ai un contrat à long terme, que j’ai signé parce que je veux rester ici », a-t-il confié. Des propos qui ont de quoi rassurer les supporters des Matelassiers. Le nom de Saul Niguez a notamment circulé du côté de Manchester United. On prêtait même aux Red Devils l’intention de payer jusqu’à 150M€ pour obtenir ses services. De plus, le joueur lui-même a alimenté le mystère concernant son futur en postant un message énigmatique sur les réseaux sociaux, où il a indiqué être sur le point de choisir sa future destination. Au final, ce n’était donc une fausse alerte. Jusqu’à preuve du contraire, l’international espagnol (19 capes) est donc bien parti pour continuer avec les Rojiblancos.