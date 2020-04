Antonio Cassano fait un choix clair entre Messi et Ronaldo

Antonio Cassano (Ex international italien) :

"Cristiano Ronaldo ne sera jamais comme Messi. Messi est unique comme le sont Michael Jordan et Roger Federer. Je choisirai toujours Messi devant Cristiano Ronaldo" pic.twitter.com/jEqPeq9h7M



— Blaugrana France (@FranceFCB) April 22, 2020



Cassano: "Cristiano Ronaldo est un talent construit. Messi est Federer, Maradona, Jordan ... quelque chose que nous ne reverrons jamais dans la vie."

— Actualité - Barça (🏠) (@ActualiteBarca) April 22, 2020



🗣️ — Antonio Cassano (former Italian footballer): "Cristiano Ronaldo will never be Messi. He will never be someone like Michael Jordan or Federer. Ronaldo is a built talent, he isn't kissed by Mother Nature. I always choose Messi over Ronaldo." pic.twitter.com/yeXjy3uMs6

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 22, 2020



Cassano: "Cristiano is a built talent. But, Messi, Federer, Jordan... Something we will never see again in life." pic.twitter.com/ucA9py5Qqc

— Barca Galaxy (@barcagalaxy) April 22, 2020



Cassano: "Cristiano es un talento construido, Messi es Federer, Maradona, Jordan...algo que no volveremos a ver en la vida"



Puede bajar Dios a decir que Messi es el mejor de todos los tiempos, ningún madridista dolido lo va a superar. pic.twitter.com/oizlwVi7Jl

— FC_BARCELONA (@fcb_futboltotal) April 22, 2020



🗣 Cassano added:



"I don't deny that Cristiano Ronaldo is a total champion, but he'll never be at the level of Leo Messi.



It is the truth and there is no need to be offended.



Messi has the talent based on mother nature. I will always choose him above Cristiano."#FCB

— Camp Nou Barça (@cnbarca) April 22, 2020

Dans une interview accordée à 'Sky Sports', Antonio Cassano, a été invité à trancher à son tour sur l'éternel débat : Messi vs Ronaldo.Et pour l'ancien international italien, il n’y a même pas débat puisqu’il considère carrément La Pulga comme le meilleur joueur de l’histoire du football.« Cristiano Ronaldo ne sera jamais comme Messi. Messi est unique comme le sont Michael Jordan et Roger Federer. Je choisirai toujours Messi devant Cristiano Ronaldo ». a indiqué l'ancien joueur du Real Madrid.A lire aussi sur Orange Football Club >> QUIZ - 10 questions pour mieux connaître Cristiano Ronaldo