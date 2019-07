Antoine Griezmann est un supporter... du Real Madrid

A ma demande j’ai rencontré mr Lekjaa président de la FRMF.

Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous.

Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue.

Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. pic.twitter.com/50Bnvf6XQe — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 15 juillet 2019

الجزيرة: ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتواجد خارج البلاد للتوقيع مع المدرب هيرفي رينارد لتدريب #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/02BSD0Ko8W — سناب قول ⚽️ 🥇 (@fact_footba11) 15 juillet 2019

Ce n'est pas (encore) officiel, mais selon la télévision marocaine Arryadia, le technicien français a démissionné de son poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas. Alors que son avenir avait été beaucoup commenté avant et pendant la dernière Coupe d'Afrique des nations, l'élimination catastrophique du Maroc dès les huitièmes de finale face au Bénin pourrait donc avoir été le dernier match de Renard. En poste depuis 2016, l'ancien coach de Lille n'a pas réussi à marquer l'histoire avec le Maroc. Un quart de finale de CAN en 2017, une belle phase de poules de Coupe du monde 2018 mais une élimination dès le premier tour, et donc cette CAN très décevante en Egypte en 2019. Selon les dernières nouvelles, le champion d'Afrique 2012 et 2015 est dans le viseur de la fédération de l'Arabie Saoudite qui a entamé des négociations avec lui pour le signer. Reste à voir s'il a envie de tenter une aventure en Asie.