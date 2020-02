Antoine Griezmann dément les propos sur la jalousie des joueurs du Barça

A cinq jours de la cérémonie de tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dépêché une délégation au Cameroun. L’objectif de cette mission, est de mener une ultime inspection des infrastructures retenues pour ce tournoi qui va se tenir du 4 au 25 avril prochain. « Il est question de procéder aux derniers réglages des préparatifs de la compétition, pour s’assurer que le Cameroun est prêt à offrir à l’Afrique une belle fête du ballon rond », explique un employé du ministère camerounais des Sports. Ainsi donc, les inspecteurs de la CAF devront se rendre sur les sites de compétitions logés dans les villes de Douala, Limbe, Buea et Yaoundé. Ainsi que les hôtels, hôpitaux et autres infrastructures contenues dans le cahier de charges du tournoi. « Nous avons reçu 7 experts, mais ils seront 9 au total. Dès ce mercredi, ces émissaires de la CAF vont commencer par l’inspection des infrastructures sportives et hôtelières à Douala. Le lendemain, ils vont visiter le site de Limbe-Buea, dans la région du Sud-Ouest avant de boucler leur mission par la visite du site de Yaoundé », informe un membre du Comité local d’organisation. Le tirage au sort de la compétition est prévu le 17 février prochain, à Yaoundé.