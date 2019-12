Antoine Griezmann (Barça) s'estime chanceux de pouvoir jouer avec Messi

Lors d'une interview accordée à UEFA.com, Antoine Griezmann est revenu sur son transfert au Barça et sa relation avec Lionel Messi.



On pourrait croire qu'Antoine Griezmann a quitté l'Atlético Madrid pour gagner la Ligue des Champions dans un club plus ambitieux. Mais si le Français a rallié le FC Barcelone durant l'été, c'est pour des raisons totalement différentes à en croire ses propos sur le site de l'UEFA : « Je ne suis pas parti de l'Atlético pour gagner la Ligue des Champions ou gagner plus de titres.», estime l'ancien joueur de la Real Sociedad.Griezmann a d'ailleurs quelques regrets par rapport à son passage chez les Colchoneros. Un regret en particulier le tenaille encore : son penalty raté, en finale de la Ligue des champions 2016, face au Real Madrid. « J'étais très en colère d'avoir échoué. Je pense que mon échec a été ce qui nous a fait perdre la finale. [...] Ça me fera toujours mal, même si je gagne (la C1) avec un autre club. C'était mon rêve, le rêve de tout le club et je l'avais dans les pieds. Je ne peux pas faire demi-tour mais [...]. »Interrogé sur sa relation avec Leo Messi,: « Nous parlons d'un joueur que nous ne reverrons peut-être jamais, ou comme il y en a seulement tous les 40 ans. Nous devons en profiter, que nous soyons ses coéquipiers, fans dans les tribunes ou ses entraîneurs. Ce qu'il peut faire avec le ballon est incroyable et c'est un spectacle de le voir jouer et jouer à ses côtés ».