Ansu Fati fait partie de l'histoire du Barça en Ligue des Champions

« Areola ? Plus qu’une frustration, une grande détermination »

« Gagner la Ligue des Champions, ce n’est pas facile »

J’ai déjà dit que la Liga était magnifique parce qu’elle est si difficile à gagner. Mais vous ne regardez que le prochain match et il y a la Ligue des Champions demain (mardi). Tous les matchs, tous les entraînements sont importants. Quand nous avons gagné le titre de champion, c’était très spécial.On attend beaucoup des deux équipes à chaque fois. On est en début de saison, le nôtre est bon, même si on peut toujours faire mieux. Forcément qu’on devra s’améliorer, à tous les niveaux. Je n’ai pas envie de dire que les deux équipes se cherchent, elles se sont trouvées. Mais on peut faire mieux et je pense que c’est la même chose pour Paris.Plus il est haut sur le terrain, plus c’est simple pour lui. Mais c’est un joueur très polyvalent. On verra comment nous évoluerons demain. Le plus important, c’est qu’il soit apte physiquement. La position sur le terrain peut changer parce que je fais des modifications. Il est très talentueux et je n’ai pas à lui donner beaucoup d’instructions offensivement.On est contents de l’avoir, parce que c’est un très bon gardien. Il est content d’être avec nous. Il travaille beaucoup et bien. Il aura la possibilité de jouer avec nous. Plus qu’une frustration, c’est une grande détermination. Il sait dans quel club il est arrivé, un club ambitieux. Il faut qu’on soit tout le temps bon, il n’y a pas de place pour autre chose. Il faut le laisser travailler, arriver et on verra bien.C’est une grande équipe, qui est très performante, bien que ses résultats n’aillent pas toujours dans le sens que les gens espèrent. Elle le montre chaque week-end en championnat. Là c’est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Forcément qu’avec Cavani, Mbappé et Neymar, ils sont meilleurs. Mais c’est une équipe très performante, même sans les trois.Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut être dans le club pour voir ce qui ne marche pas. Il s’améliore, c’est un grand club. Gagner la Ligue des Champions, ce n’est pas facile. Il n’y a qu’un club qui peut la gagner chaque saison. Mais il s’améliore année après année.