Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça

Ansu Fati (16 ans) est devenu samedi face à Osasuna (2-2) le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone en Liga.

🇪🇸 #LaLiga

💥 A 16 ans, Ansu Fati égalise pour le FC Barcelone de la tête !

🌟 Le tout 5 min après son entrée en jeu !

Il devient le 3ème plus jeune buteur de l'histoire de la Liga et le plus jeune du Barça

. Pour sa deuxième apparition de la saison sous le maillot du FC Barcelone,. Cinq minutes après son entrée en jeu, à la pause, la pépite de la Masia a repris victorieusement de la tête un centre de Carles Perez (51eme). Une réalisation qui permettait alors au Barça d'égaliser face à Osasuna, où les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Même si ce résultat ne fait pas les affaires des hommes d'Ernesto Valverde, son but fait d'Ansu Fati le, à 16 ans et 304 jours, et le troisième plus jeune de l'histoire du championnat derrière Fabrice Olinga (16 ans et 98 jours) et Iker Muniain (16 ans et 289 jours).à inscrire son nom sur ces prestigieuses tablettes. Le conte de fées continue.