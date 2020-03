Pierre-Emerick Aubameyang a répondu à ceux qui jugent qu’il ne sera jamais considéré comme un top attaquant sans les titres majeurs dans son CV.

Depuis 2013 et son passage au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang se distingue comme étant l’un des meilleurs attaquants en Europe. Il ne lui reste que huit réalisations pour atteindre notamment la barre des 200 buts dans un championnat majeur. Malgré son efficacité, l’avant-centre d’Arsenal n’a pas la même notoriété que les autres buteurs de renom. Et son maigre CV y est pour quelque chose. Le fait qu’il n’a rien remporté sur le plan collectif, si ce n’est la Coupe de la Ligue française et la Coupe d’Allemagne lui vaut la réputation d’un attaquant tout juste bon à évoluer pour les équipes de second couteau.

Aubameyang répond à ses détracteurs

Naturellement, Aubameyang n’est pas de cet avis. Et l’international gabonais estime surtout qu’il n’a pas besoin de partir ailleurs pour prouver sa valeur. C’est ce qu’il a déclaré dans un entretien au site anglais Sky Sports : « Je suis un attaquant et je vais défendre ma confrérie ; je ne pense pas que vous ayez besoin de trophées pour être un attaquant de haut niveau, a-t-il lâché. Bien sûr, cela peut vous aider mais nous avons vu beaucoup de grands joueurs qui n'ont pas remporté de trophées mais nous les respectons en raison de leur qualité. Vous n'avez pas besoin de gagner des trophées mais si vous en remportez, c’est sûr que c’est mieux ». Cette saison, « Aubame » a encore la possibilité de garnir son palmarès par un trophée vu que les Gunners restent en course en FA Cup.