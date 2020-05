Anniversaire Eric Cantona: le "King" de Manchester fête ses 54 ans

Meilleur footballeur africain de l'histoire : El Hadji Diouf couronne Jay Jay Okocha - https://t.co/7KAVRYtAq5 footballeur africain de l'histoire : El Hadji Diouf couronne Jay Jay Okocha pic.twitter.com/MQlO4FwYf1 — Le monde a dakar.com (@lemondeadakar) May 24, 2020

etsont aussi réputés tant pour leur audace que pour leurs prouesses sur le rectangle vert. Le Sénégalais, fer de lance d’une génération dorée au début des années 2000, s’est récemment autoproclamé «joueur africain le plus talentueux de l’histoire», bien que sa carrière n’ait pas été linéaire au plus haut niveau. Il n’en a pas fallu davantage pour quesorte de ses gonds avec son sens de la formule habituel. >> Samuel Eto'o recadre El-Hadji Diouf : "Je suis le numéro un !" Dans un entretien accordé à RSI a de nouveau tenu à mettre les points sur les i. L'enfant deestime qu’à part le légendaire Jay-Jay Okocha , aucun joueur africain n’a jamais atteint ses propres altitudes ! «Je respecte ce que Eto’o et Drogba ont accompli dans le football et je les défendrai toujours.», a affirmé Diouf, avant de mieux expliciter le fond de sa pensée: «Être talentueux ne signifie pas nécessairement que vous êtes le meilleur ou que vous avez remporté le plus de titres dans votre carrière, nous aurons toujours des gens qui gagneront plus de trophées et je respecte cela», a poursuivi le double Ballon d’Or africain avant de faire l'éloge de l'illustre maestro des "Super Eagles": «» Pas sûr queetl’entendent de cette oreille... A lire aussi >> OFC Légendes: El Hadji Diouf, l'enfant terrible du football sénégalais