Anniversaire Abedi Ayew: le "Pelé africain" souffle ses 55 bougies

"Je pensais que ce n’était pas vrai, que c’était juste des rumeurs de la presse. J’ai eu des propositions du Real Madrid et du Barça. Mon père m’a dit que je devais choisir avec le cœur et je l’ai écouté. La présentation ? Incroyable. Il n'y a rien de tel au Brésil, c'était un jour très spécial. J'étais très nerveux le jour de la présentation car je devais parler espagnol et je ne l’étudiais pas encore. En plus, il y avait Ronaldo… j’étais très heureux. Ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie", a expliqué l'attaquant du Real Madrid. Le Brésilien est ambitieux et espère rester longtemps au Real Madrid : "Ma famille est tout pour moi et fait toujours tout son possible pour que je sois heureux. Si je suis heureux, je joue mieux. Le Vinicius de l’avenir, je le vois rester longtemps à Madrid et gagner presque tout ici. Ce sera grandiose. Désormais je travaille beaucoup avec le coach, il me dit de rester calme. Les fans savent que je suis jeune et que je peux devenir l’un des meilleurs à Madrid. Casemiro et Marcelo me disent toujours que si les fans le souhaitent, ils peuvent m’aider à une belle carrière à Madrid". Arrivé l'été dernier, Vinicius Junior a dû s'adapter à sa nouvelle vie et estime être désormais parfaitement acclimaté à Madrid : "Quand je suis arrivé c’était très difficile car c’était un changement de vie. Je pensais que je n’allais pas y arriver car c’est difficile d’être loin des personnes que vous aimez. Quand ma famille est arrivée, tout était plus tranquille. Maintenant je vis seul. Casemiro et Marcelo m’ont bien aidé, ils avaient vécu la même chose". Enfin, l'attaquant brésilien a encore une fois fait les louanges de Karim Benzema : "Avec lui, je sens une connexion spéciale. Il me parle toujours avant les matchs. Il y a eu un match contre l’Atletico où je n’étais pas bien et il m’a enlevé un peu de pression, ça m’a permis de mieux jouer. J’ai pris le ballon et j’ai réussi à obtenir un pénalty". A lire aussi >> Real Madrid : Vinicius Junior tranche entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi