Angleterre : Southgate rappelle Abraham, première pour Tomori

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, a retenu 26 joueurs pour les amicaux face à la Libye et au Gabon, les 11 et 15 octobre prochains. Kévin Malcuit (Naples) est convoqué pour la première fois.

. Le nouveau sélectionneur du Maroc a convoqué 26 joueurs en vue des. La liste comporte de nombreux changements par rapport à l'escouade qui avait été retenue le mois dernier pour affronter le Burkina Faso (1-1) et le Niger (1-0). Quatre joueurs, un Botoliste et trois binationaux, font leur première apparition en A : le gardien de but Hicham El Majhed (Ittihad Tanger), les milieux de terrain Selim Amallah (Standard Liège) et Ahmed El Messaoudi (Groningue), mais aussi et surtout. La natif de Chatenay-Malabry, dont le nom avait déjà circulé par le passé, va découvrir les Lions de l'Atlas à l'âge de 28 ans. Présents en septembre, Nabil Dirar, Sofiane Boufal et Younès Belhanda sont cette fois zappés, comme l'avaient déjà été Mbark Boussoufa, Karim El Ahmadi ou encore Manu Da Costa le mois dernier. Alors convoqués chez les U23, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Hamza Mendyl et Youssef En-Nesyri effectuent leur retour chez les A.Yassine Bounou (FC Seville, Espagne), Munir El Kajoui (Malaga, Espagne), Anas Zniti (Raja Casablanca), Hicham El Majhed (Ittihad Tanger).Yunis Abdelhamid (Reims, France), Romain Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor, Turquie), Kévin Malcuit (Naples, Italie), Jaouad El Yamiq (Genoa, Italie), Zouhair Feddal (Bétis Séville, Espagne), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Hamza Mendyl (Dijon, France).Selim Amallah (Standard Liège, Belgique), Sofyan Amrabat (Hellas Vérone, Italie), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), Ahmed El Messaoudi (Groningue, Pays-Bas), Fayçal Fajr (Getafe, Espagne), Adel Taarabt (Benfica Lisbonne, Portugal).Rachid Alioui (Angers, France), Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Ismail El Haddad (Wydad Casablanca), Youssef En-Nesyri (Leganés, Espagne), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas).