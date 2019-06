Angleterre : On connait le calendrier de la saison 2019-20

« Pour gagner des compétitions il faut beaucoup plus que ça… Il faut montrer de la personnalité. Et pour cette équipe, on a constaté que peut-être ce manque de leadership, à un moment donné a manqué à l’équipe. Lorsqu’on regarde le match face à la Colombie, c’est un match ou on doit prendre un point et on se rend compte que lorsque ça ne se passe pas très bien pour nous et qu’on prend un but sur coup de pied arrêté, l’équipe a du mal à réagir. Lorsqu’on voit aussi le match contre le Cameroun qui jouait avec un bloc bas, qui avait fermé le jeu, on arrivait pas à trouver la bonne formule… », a confirmé le consultant de Canal +. « Et lorsque je parle de supplément d’âme, c’est ce joueur qui va être peut-être moins dans le talent, c’est ce joueur qui va haranguer l’équipe, qui va porter l’équipe un tout petit peu sur ses épaules. Et je crois que, identifier ça que chez Sadio, devient un problème pour notre équipe. Parce que je ne pense pas qu’il ait la capacité au fait d’être un leader charismatique, il est un leader technique », a ajouté l'ancien défenseur des Lions de la Téranga. « Mais je crois qu’il faudra que cette équipe se révèle mentalement et là on a des caractères. Je pense à Cheikhou Kouyaté, à Kalidou Koulibaly, je pense à Idrissa Gana Guèye, qui ont l’habitude de jouer des matchs de très haut niveau. Et qui à ce moment là lorsque c’est difficile, lorsque c’est moins facile pour eux, de mettre le bleu de chauffe, et de rentrer dans un aspect où cette équipe va développer moins de jeu. Regardez l’exemple du Cameroun lors de la dernière CAN, ils ont su miser sur l’unité, ils ont su résister lorsque c’était difficile et au final ils sont sacrés champions d’Afrique » , a-t-il conclu. A lire aussi >> Ballon d’Or 2019 : Habib Beye : « Je vois Sadio Mané dans les cinq premiers »