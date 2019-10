Angleterre : Nottingham accueille José Anigo

Après Sabri Lamouchi comme entraîneur, Nottingham Forest accueille deux nouveaux Français dans son organigramme avec les venues de José Anigo et François Modesto.

🤝 Modesto and Anigo join The Reds#NFFC are delighted to announce that Francois Modesto and Jose Anigo have joined the club. pic.twitter.com/Kp4oSXb4j9