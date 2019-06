Angleterre : Newcastle rêve... de Mourinho !

#Liverpool want to close Nicolas #Pepe. #Klopp has offered €80M to #Lille and for him a contract until 2024 (€3M plus bonus at year). #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) 8 juin 2019

✈️ #Mercato 💰 Liverpool serait prêt à miser 80M€ sur Pépé !https://t.co/MMwm9cL4ZM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 6 juin 2019

Après avoir régulièrement été annoncé au Bayern Munich au cours des dernières semaines , l’ailier international ivoirien du LOSC,(24 ans, 11 sélections), se rapprocherait toujours un peu plus de. En effet, et comme l’affirme ce samedi, « le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 » serait en contacts très avancés avec les champions d’Europe. Auteur decette saison en championnat (+ onze passes décisives), l’pourrait s’engager jusqu’enavec les, où évoluent notamment quatre de nos représentants africains :et. A lire aussi >>A en croire nos confrères italiens, la formation managée par l’Allemandaurait proposépour arracher la signature du natif de Mantes-la-Jolie (France), qui intéresserait aussi l’, notamment. Aux côtés des coéquipiers de, le numéro 19 de Lille pourrait percevoir un salaire annuel de trois millions d’euros (plus des bonus).Il convient de noter que si les dirigeants duvenaient à valider la transaction, la super star ivoirienne deviendra tout simplement le joueur africain le plus cher de l’histoire devant le buteur international congolais de Beijing Guon,(74M€) ! >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire