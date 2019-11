Angleterre : Liverpool va devoir se dédoubler

Pour le match de la dernière chance en Ligue des Champions, Lille sera privé de Jonathan Ikoné. Blessé, l'international français ne foulera pas la pelouse de Valence.



Valence : Cillessen – Garay, Wass, Paulista, Gaya - Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Kang In – Rodrigo, Gomez





Lille : Maignan – Djalo, Soumaoro (cap), Gabriel – Celik, André, Bo.Soumaré, Reinildo – Yazici, Rémy, Ikoné



Coup dur pour le LOSC, qui sera privé ce soir face à Valence de son numéro 10, auteur du but égalisateur lors du match aller. Selon les informations de RMC Sport, Jonathan Ikoné a eu un accident de voiture lundi. Un incident sans gravité comme le précise le média. Néanmoins, le joueur de 21 ans se plaindrait de quelques douleurs et ne pourra pas tenir sa place sur la pelouse de Mestalla. Il suivra donc la rencontre depuis les tribunes. Lille a toutefois de la ressource et Cristophe Galtier a décidé d'aligner une formation offensive pour aller chercher la victoire. Ainsi, on retrouve Loïc Rémy, Victor Osimhen et Yuzuf Yazici sur le front d'attaque. En face, le buteur français Kevin Gameiro débute sur le banc, tandis que Rodrigo et Maxi Gomez sont ont la confiance d'Albert Celades. Daniel Wass est aligné à droite de la défense, alors qu'au milieu on retrouve un tandem Kondogbia- Parejo. Ce dernier étant capitaine des "Che".Y.Pelé (g), Lu.Perrin, Strootman, Khaoui, M.Lopez, Radonjic, Germain, AkéEntraîneur : A.CeladesL.Jardim (g), J.Fonte, Pied, Xeka, L.Araujo, J.Bamba, OsimhenEntraîneur : C.Galtier