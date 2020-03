Angleterre - Kane : « Dans ma tête, je suis à l'Euro »

Messi entre ingéniosité, paradoxe et déclin

Une stratégie de recrutement qui intrigue

Griezmann - Messi, un manque de connivence qui freine la machine catalane

L’ère où la vénérable formation catalane était érigée en modèle ultime du ballon rond semble bien lointaine. L’expression collective du grand Barça s’estompe de saison en saison et les partenaires dene cessent de décevoir. Leur dernier revers face à leurs éternels rivaux merengue ( 2-0 ) lors duen est la parfaite illustration. >> Real-Barça : le résumé complet de la rencontre (2-0) Coup de projecteur sur les causes principales des déboires duC'est le sujet qui préoccupe les inconditionnels du FC Barcelone et les férus du ballon rond depuis le début de la saison : Il n’y a pas à douter,est un génie. Le capitaine barcelonais continue de survoler la planète foot. Toutefois, les prouesses footballistiques hors-normes de "La Pulga", tant admirées par les esthètes, se font de plus en plus rares. Il faudrait même remonter à la demi-finale aller decontre(3-0) pour assister à une véritable "Masterclass" du surdoué argentin. Ce soir-là, le numéro 10 du Barça avait littéralement balayé les partenaires de Sadio Mané en signant un doublé, contre le cours du jeu ! Parvenir à débloquer les situations les plus inextricables et affronter des vents contraires constituaient le pain quotidien de "La Pulga". Maisn’y arrive plus. Emprunté et isolé lors de l’élimination de son équipe enface à, agacé lors du match aller de laface àet sans idée lors du dernier, l’Argentin traverse péniblement cette période compliquée. Il n’est plus que l’ombre de lui-même.a bon dos. Toutefois, la direction du FC Barcelone semble responsable dans une large mesure de la décadence de l’institution catalane. Le très contesté présidentet les décideurs, ne cessent en effet de diffuser cette impression désagréable de faire les choses à l’envers. L'incroyable histoire du transfert avorté de l’attaquant congolais, Cédric Bakambu, cet hiver , ou encore le recrutement de dernière minute deen provenance de…(19de Liga) résument parfaitement l’absence d’idée directrice.D’ailleurs, et depuis le départ de l’ancien présidenten, le nombre de recrutements ratés ne cesse de s’incrémenter. Deen passant parou encore, le joueur le plus cher de l'histoire du club (145 millions d’euro), la liste s’allonge à chaque mercato. Cerise sur le gâteau, il ne se passe pas une journée sans que les médias espagnols n’évoquent un improbable retour "vers le futur" dequi serait présenté par les dirigeants catalans comme la solution miracle à tous les maux actuels. Drôle de paradoxe que de se focaliser sur un mirage… A lire aussi >> Braithwaite, Song, Hleb… Les recrues les plus controversées de l’histoire du Barça Le dernier pari risqué de la haute sphère catalane se nomme d’ailleurs. Le buteur vedette de l’, recruté l’été dernier pour la coquette somme de, a mystérieusement été contraint de changer de poste dès son arrivée au Barça. Confiné sur l’aile gauche en début de saison, loin de son poste habituel, l’ancien chouchou des "Colchoneros" ne parvient toujours pas à exprimer toute l’étendue de son talent : seulementmarqués enapparitions encette saison. Toutefois, c’est surtout son manque manifeste de complicité avecqui fait actuellement débat en Catalogne. Etre en parfaite syntonie avec le chef d’orchestre du jeu barcelonais est la clé de l’harmonie du secteur offensif blaugrana. Néanmoins, le malaise s’est installé cette saison entre les deux virtuoses et une séquence de jeu l’a symbolisé lors du dernier: Sur une contre-attaque rondement menée par les Barcelonais en deuxième période, on y voit "" s’arrêter, tête en l’air, hésitant entre chercher Messi ou conclure en solo.est actuellement confronté à une gageure de taille : faire cavalier seul pour préserver son essence de jeu ou bien se soumettre aux ordres du maître à l’instar du grandqui a réussi la paire parfaite avec. L’ex-Colchonero a échoué. Conséquence : len'a pas eu les ressources offensives nécessaires pour aller au bout de ses intentions à. Au, le club catalan a d’ailleurs aligné près depour ses deux recrues phares, et c’est le surprenant avant-centre danois,, qui est parvenu à tirer son épingle du jeu… un soir de! Ça prête à réflexion. Forcément…