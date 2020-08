Ancien défenseur de l'OM, Eric Di Meco aurait décidé de ne pas commenter la finale de la Ligue des champions si jamais le PSG parvient à se qualifier.

Pas de finale pour Di Meco

Ancien joueur de l'OM et aujourd'hui consultant pour RMC et RMC Sport,. Le club francilien vient de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions après 25 ans d'attente et a donc une belle chance d'atteindre la finale. Si un tel scénario venait à se produire, Di Meco ne commenterait pas la rencontre.L'Equipe affirme en effet que l'ancien joueur de l'OM a demandé à sa hiérarchie de ne pas commenter la finale le 23 août prochain si le PSG y participe, lui qui sera pourtant bien sur le pont pour la demi-finale parisienne (face à l'Atlético de Madrid ou le RB Leipzig) mardi 18 août. L'Equipe précise que ses supérieurs ont favorablement répondu à sa demande. Di Méco sera donc exempté de finale si le PSG la joue. Quand on a joué à l'OM, on ne badine pas avec les allégeances.