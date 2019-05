Angleterre : Et si Bielsa retentait sa chance ?

Ci-après la liste élargie de la Guinée en vue de la CAN 2019:

Le sélectionneur dude la, a levé le voile ce samedi sur l'identité des joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. A lire aussi >> CAN 2019 (Préparations) : le programme de la Guinée avant la phase finale Une liste élargie dea ainsi été communiquée en vue de la grande messe du football africain. Outre les cadres habituels, au premier rang desquels le convalescent, le technicien belge a ménagé trois nouveautés dans cette liste pauvre en joueurs locaux (deux seulement), en appelant l’attaquant de Kasimpasa(ex-Caen), le défenseur de Brentford, lié à la Guinée par alliance ainsi que le latéral droit suédo-guinéen de Xanthi,. Il convient de rappeler également que les partenaires deévolueront au sein duoù il croiseront le fer avec(22 juin), le(26 juin) et le(30 juin).Naby Yattara (Excelsior/ Île de la Réunion) Ibrahima Koné (Pau/France) Moussa Camara (Horoya AC/Guinée) Aly Kéita (Ostersunds/Suède)Fodé Camara (Gazélec Ajaccio/France) Issiaga Sylla (Toulouse FC/France) Ernest Seka (AS Nancy/France) Simon Falette (Eintracht Francfort/Allemagne) Ousmane Sidibé (AS Béziers/France) Baissama Sankoh (SM Caen/France) Mikael Dyrestream (AO Xanthi FC/Suède) Julian Jeanvier (Brendford/Angleterre)Amadou Diawara (Naples/Italie) Ibrahima Cissé (Fulham/Angleterre) Boubacar Fofana (Gaz Metan/Roumanie) Abdoulaye Paye Camara (Horoya AC/Guinée) Naby Kéita (Liverpool FC/Angleterre) Mady Camara (Olympiakos/Grèce)François Kamano (Bordeaux/France) Mohamed Yattara (AJ Auxerre/France) Ibrahima Traoré (Borussia M’Gladbach/Allemagne) José Kanté (Gimnastic Tarragona/Espagne) Idrissa Sylla (Zulte Waregem/Belgique) Fodé Koita (Kasimpasa/Turquie) Sory Kaba (Dijon/France)