Angleterre : El Ghazi reste à Aston Villa

Buteur lors de la finale de l’édition 2017 et ainsi décisif dans le sacre des Lions indomptables, l’attaquant de Porto n’a pas été retenu par Clarence Seedorf, puisqu'il ne s'était pas complètement remis de sa blessure de longue durée. S'il reconnaît sa déception, le héros de la finale en 2017 a tenu à encourager ses coéquipiers à la conquête de la sixième étoile : «J’aurais aimé être avec vous pour qu’on fasse une bonne compétition. Mais la situation est là, j’ai une petite blessure. Tout ce que je peux vous souhaiter, c’est de faire une bonne compétition, faites nous rêver. Moi, je resterai devant la télé pour me faire plaisir… Si c’est possible, nous aurons une autre CAN au pays. Je suis votre premier supporter. Faites nous rêver», a lancé l’ancien joueur de Coton sport de Garoua sous les applaudissements de l’ensemble du staff technique et des joueurs.