Angleterre : C'est fini entre les Blues et Cahill

« L'année dernière, c'est le passé. Ce qui est important à présent, c'est de confirmer. Le haut niveau c'est ça : répéter et confirmer les performances », a déclaré le coach des Harambee Stars au sujet de la qualification historique de ses joueurs à la CAN. « Et nous allons essayer de confirmer bien sûr. Nous n'allons pas aller en Egypte en touristes », a-t-il ajouté, tout confiant de son groupe de joueurs. « En terme de confiance pour nous [l'équipe], c'est très bon. La finale a lieu le 1er juin. Je le laisserai célébrer son trophée pendant deux jours et le 4 au matin il doit se trouver à Marcoussis. Il le sait, c'est un pacte que nous avons conclu », a-t-il dit à propos de son joueur Victor Wanyama, qui jouait samedi la finale de la Ligue des Champions. Le Kenya jouera dans le même groupe que l'Algérie et le Sénégal, durant la prochaine édition de Coupe d'Afrique des Nations 2019.