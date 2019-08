Angers : Reine-Adélaïde absent contre Lyon

Ce mercredi, Olivier Pickeu, le manager général d’Angers, a annoncé que Jeff Reine-Adélaïde ne jouera pas contre Lyon, vendredi soir.

Certains en rient déjà sur les réseaux sociaux : et si la stratégie de l’Olympique Lyonnais était de dépouiller ses futurs adversaires en Ligue 1 ? Mercredi, l’OL a en effet annoncé, à deux jours de l’affrontement entre les deux équipes dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Et si ce transfert n’est pas encore officiel, la question de la participation de l’international Espoirs à cette rencontre s’est déjà posée… pendant très peu de temps.« Concernant le match de ce week-end, vous imaginez bien que Jeff ne jouera pas contre nous, a affirmé à L’Equipe Olivier Pickeu. C'est un gentlemen's agreement que nous avons (avec l'OL), et cela nous paraît complètement normal ». Le manager général du SCO a également fait le point sur les derniers détails de l'opération : « Il va là-bas (à Lyon) pour faire la visite médicale.Il y a une clause (de « match-up ») qui permet à Arsenal d'être prioritaire sur le rachat. Nous sommes dans l'obligation de les alerter, mais c'est administratif, formel ». C’est donc comme si c’était fait.