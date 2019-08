Angers : Moulin évoque l'avenir de Santamaria, Bahoken et Reine-Adélaïde

L'entraîneur d'Angers Stéphane Moulin s'est penché sur l'avenir de Baptiste Santamaria, Stéphane Bahoken et Jeff Reine-Adélaïde sur RMC, dimanche.

Santamaria retenu, réflexion pour Reine-Adélaïde

Après avoir enregistré le départ de Flavien Tait pour Rennes (9 M€) , il ne faut pas s’attendre à une saignée du côté d’Angers. Invité du RMC Football Show ce dimanche, Stéphane Moulin espère conserver ses pépites dans cette dernière ligne droite du Mercato d’été, même si Stéphane Bahoken dispose effectivement d’un bon de sortie. Baptiste Santamaria a fait l’objet d’une offensive d’Aston Villa (10 M€), mais le club du président Saïd Chabane ne veut pas entendre parler de son éventuel départ. « Il a prolongé son contrat la saison dernière, a indiqué l’entraîneur angevin. Il n’était pas prévu qu’on le perde cette année. On n’est pas fous, on ne fait pas partir quatre joueurs importants de l’équipe en même temps., et pas le sien. Je pense qu’il va rester avec nous, continuer sa progression et qu’il partira encore plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui. On est d’accord avec le président. (…) Evidemment, s’il y a une offre qui n’est pas refusable, on ne la refusera pas, mais on est loin de ça pour l’instant. »Si la porte est fermée pour Baptiste Santamaria, la situation apparaît un peu plus complexe pour Jeff Reine-Adélaïde « J’ai eu une vraie belle discussion avec lui hier (samedi), a déclaré Stéphane Moulin. Il est tout à fait conscient de la situation qui peut se débloquer : trouver un projet qui lui convient ou poursuivre sa progression avec nous. Il sera heureux dans les deux cas. C’était important d’entendre ça et qu’il me le dise. (…)Je pense qu’on va lui offrir cette opportunité, ce qui n’est pas sûr dans un club de haut niveau où on prend des joueurs qui doivent être prêts tout de suite. C’est ce je lui ai dit. Chez nous, il sait qu’il sera au cœur du projet et un joueur important de l’équipe, ce qu’il n’était pas l’an dernier en début de saison. S’il va partir ou pas, je n’en sais rien aujourd’hui. Lille est un des clubs qui le veut. Ils sont nombreux, français et étrangers. Je le comprends parce que c’est un garçon très performant et qui est tellement loin de ce qu’il peut encore faire. »