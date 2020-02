Angers : Le président Saïd Chabane accusé d’agressions sexuelles

LE TORCHON BRÛLE ENTRE MESSI ET ABIDAL

Le FC Barcelone est bien en crise. Désormais, il n’y a plus aucun doute à ce sujet. Malgré le rebond enregistré en championnat le week-end dernier contre Leganes (2-1) , le club catalan traverse une inquiétante zone de turbulences et celle-ci a provoqué une véritable cassure entre la direction et les joueurs de l’équipe première.Le quintuple Ballon d’Or a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il exprime son mécontentement à l’égard de ceux qui s’occupent du domaine sportif au sein de la direction. «Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses, mais je pense que tout le monde doit être responsable des décisions qu’il prend. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes aussi les premiers à reconnaître quand nous avons pas été bons. Les responsables du sportif doivent également assumer leurs responsabilités et répondre des décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsqu’on parle des joueurs, on doit donner des noms car sinon on salit tout le monde et nourrit de fausses polémiques », s’est-insurgé La Pulga.vu que ce dernier a récemment osé critiquer les joueurs.Messi et Abidal ont évolué ensemble pendant six ans. L’Argentin n’a cependant pas pris de gants au moment d’exprimer ses reproches au Français. Et c’est bien la première fois depuis ses débuts au club qu’il exprime ainsi son agacement par rapport au travail qui est fait. Le capitaine n’a pas apprécié que lui et ses coéquipiers soient les seuls à porter le chapeau de la mauvaise passe du club.et dont les conséquences néfastes sont déjà perceptibles avec le manque de solutions dans le secteur offensif en raison des nombreuses blessures enregistrées