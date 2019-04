Andy Delort (Montpellier) bientôt sélectionnable avec l’Algérie ?

Fini l’objectif de jouer sur deux tableaux. A quatre journées de la fin de la saison en Espagne, Villarreal et Karl Toko Ekambi sont concentrés sur le maintien en Liga. S’ils reprennent peu à peu des couleurs après plusieurs mois de turbulences, comme le prouve leur victoire face à Leganés (2-1), l’attaquant camerounais et ses coéquipiers doivent encore confirmer ce dimanche, lors de la réception de Huesca, l’avant-dernier du championnat. Classés à la 14place avec seulement 39 ans, la saison du Sous-marin jaune n’est pas encore assurée. Karl Toko Ekambi le sait. « Certaines saisons sont parfois plus difficiles que d’autres, expliquait Karl Toko Ekambi à l’émission radio El Transistor et repris par eurosport. Désormais, nous sommes dans une situation moins compliquée que certains de nos concurrents directs au maintien. Il faut définitivement sortir de cette zone dangereuse pour pouvoir se concentrer sur la saison suivante ».