Andrea Pirlo : « Sandro Tonali n’est pas mon héritier »

Kylian Mbappé et Erling Haaland vont se croiser dans un peu plus d'une semaine, en Ligue des Champions.

L'affiche entre le Borussia Dortmund et le PSG, le 18 février prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions, verra deux jeunes joueurs de premier ordre s'affronter avec Kylian Mbappé (21 ans) et Erling Håland (19 ans)., a commenté Alfie Håland, sondé ce dimanche au micro de Téléfoot. Il a plusieurs modèles et Mbappé est assurément l’un d’eux." Ancien joueur devenu depuis recruteur, le père du phénomène n'avait pas considéré un futur si radieux pour son fils : "Il avait beaucoup de talent très tôt. Après, on ne sait jamais dans le football si des jeunes arriveront au plus haut niveau. Cela peut prendre un peu de temps. Ce qui est sûr c’est qu’Erling a montré dès son enfance qu’il avait quelque chose de spécial", a-t-il indiqué.