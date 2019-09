André Villas-Boas (OM) envisage un changement de système avec l’arrivée de Valentin Rongier

André Villas-Boas a clairement ouvert la porte à un changement de système avec l’arrivée de Valentin Rongier pour pallier le départ de Luiz Gustavo vers Fenerbahçe, considérant ne plus avoir de sentinelle de formation pour évoluer dans un 4-3-3.

Villas-Boas : « J’espère que je serai capable de faire sortir le meilleur chez Valentin »

André Villas-Boas l’avait regretté dès dimanche, il l’a confirmé ce mercredi. A priori, l’entraîneur de l’OM devrait abandonner le 4-3-3 avec lequel il a travaillé tout l’été suite au départ de Luiz Gustavo pour Fenerbahçe , compensé numériquement par l’arrivée de Valentin Rongier , actée ce mardi. « On a perdu Luiz, qui était peut-être l’unique joueur formé pour jouer en sentinelle dans un 4-3-3. On doit maintenant penser à d’autres possibilités. Kevin (Strootman) a fait deux grands matchs à ce poste et ça donne un peu de stabilité pour continuer dans ce système si on le veut. » Mais ce n’est clairement pas la tendance pour le technicien portugais, qui a déjà évoqué un possible passage au 4-2-3-1. Avec potentiellement une seule place disponible, voire deux, pour Rongier, Maxime Lopez et Morgan Sanson. « Ils sont similaires.Ça fait de la concurrence pour les postes. Ça va faire augmenter l’intensité à l’entraînement. »Sur l’arrivée du capitaine du FC Nantes en elle-même, Villas-Boas a estimé qu’elle était indispensable pour combler les trous au milieu : « On ne pouvait pas rester comme ça avec le départ de Luiz ». L’ancien manager de Chelsea et de Tottenham est surtout déjà conquis par le profil de Rongier. « Il va donner de la maturité et de l’intelligence. Quand on voit il clarté avec laquelle il parle, ce n’est pas normal dans le monde du foot. Il y a aussi ses qualités comme joueur. Je pense que c’est plus un 8 qu’un 10.On va apprendre à se connaître et j’espère que je serai capable de faire sortir le meilleur chez Valentin. » Pour son bien, celui de l’OM et celui de Rongier.