André Villas-Boas (OM) chaud pour conserver Morgan Sanson et Kevin Strootman

André Villas-Boas ne serait pas contre garder Morgan Sanson et Kevin Strootman, même si l’OM est « dans une position financière sensible », comme l’a reconnu l’entraîneur marseillais à La Provence.

Villas-Boas décrypte la méthode de recrutement

Pour l’instant, l’OM n’a pas encore subi la saignée annoncée. En dehors de Lucas Ocampos, parti pour le FC Séville contre 15 millions d’euros , aucun cadre de la saison passée n’a quitté Marseille pendant l’intersaison. Morgan Sanson et Kevin Strootman, annoncés sur le départ depuis des semaines, sont toujours là . Ils ont même affiché publiquement leur envie de rester au club. Si André Villas-Boas ne serait pas contre les conserver, il est aussi conscient de la réalité de la situation de l’OM. « Nous sommes dans une position financière sensible, le président ne me l’a pas caché, a soufflé le technicien portugais dans un entretien accordé à La Provence datée de ce jeudi.» Luis Gustavo et Florian Thauvin sont aussi concernés par le discours d'AVB.En ce qui concerne les arrivées, Dario Benedetto devrait succéder dans le courant de la semaine prochaine à Alvaro Gonzalez, prêté la semaine passée par Villarreal. A priori, tant que des départs n’ont pas renfloué les caisses marseillaises, le recrutement de l’OM devrait être débloqué, même si Villas-Boas ne nie pas le désir de se renforcer à d’autres postes. Selon une méthode qui a déjà porté ses fruits sur le dossier Benedetto, à en croire l’ancien manager de Chelsea ou de Tottenham. « Nous avons défini des profils avec Andoni et Albert (Valentin). Premier filtre. Puis sorti quatre noms par poste. On essaie de faire venir le premier et sinon, le deuxième, etc... Ils ont leur réseau.» Les autres dépendront probablement des départs.