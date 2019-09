André Villas-Boas (Marseille) évoque les possibles changements contre Montpellier

En conférence de presse deux jours avant le match de l'OM contre Montpellier, Morgan Sanson a évoqué le début de saison marseillais. Il a notamment évoqué son altercation avec Florian Thauvin.

Sanson : « Benedetto me fait penser un peu à Agüero »

Je n'étais pas content de mes deux premiers matchs. Physiquement, je n'étais pas au point. Je n'arrivais pas à être moi-même. J'ai eu des discussions avec le préparateur, on a travaillé pendant la trêve. Cela m'a fait beaucoup de bien. La concurrence est une source de motivation supplémentaire. Cela nous tire tous vers le haut.C'est frustrant car je n'ai trop eu l'opportunité de marquer. J'espère avoir plus d'occasions dans les prochains matchs. Le fait d'être stabilisé à un poste, c'est important pour être régulier. La saison dernière a été compliquée individuellement et collectivement. J'ai envie de repartir sur une belle saison.C'est de mieux en mieux au fil des matchs. A Monaco (ndlr : 4-3, 5eme journée de Ligue 1) , c'était notre meilleur match. On a une équipe qui arrive à jouer ensemble, on sent une osmose entre nous. C'est ce qui nous a fait gagner encore ce week-end. Le coach est très ouvert à la communication. Il veut que l’on ait le ballon. On travaille avec beaucoup d'intensité. Tout le monde est content.Cela s'est apaisé car on gagne. Mais on n'a pas écouté ce qu'il s'est dit, on s'est protégé. On avait confiance en nous. On ne s'est pas caché, on s'est dit les choses pour que ça avance.Cela perturbe un peu. On entend beaucoup de choses. Parfois, elles sont fausses…On se régale à jouer avec lui parce qu’il décroche, il dézone. Il bouge beaucoup, ce qui fait bouger les adversaires. Il crée des espaces entres les lignes. Donc c’est sûr que derrière, on se régale parce que l’on arrive à jouer et à se trouver. En plus de ça, il marque des buts. On est super content de lui. On espère qu’il va en marquer d’autres. Il me fait penser un peu à Agüero parce qu’il ne paraît pas, mais il est très costaud sur ses jambes et il a une super frappe de balle. C’est un attaquant complet, qui prend la profondeur mais qui décroche aussi. Honnêtement, on se régale à jouer avec lui.Je l'ai lu le papier. Je ne sais pas où était le mec qui a vu ça, car il y a 80% de conneries. C'est les papiers, c'est comme ça. Ça arrive dans tous les clubs. Dans tous les entraînements, il y a des accrochages. Celui-là est sorti, c'est comme ça.