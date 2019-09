André Villas-Boas (Marseille) évoque la gestion de son effectif

A deux jours du match entre Marseille et Montpellier, André Villas-Boas s'est confié en conférence de presse. L'entraîneur olympien a notamment parlé de la gestion de son effectif avec une première période charnière dans la saison.

Villas-Boas : « Rongier veut avoir sa chance mais… »

Trois victoires sur les trois derniers matchs, une invincibilité qui dure depuis quatre rencontres et un collectif qui progresse : à Marseille, tout roule. Après leur succès à Monaco dimanche (3-4), les Phocéens accueilleront donc Montpellier en pleine confiance, samedi (17h30). Et si André Villas-Boas s’est plaint de l’horaire du match, craignant que la chaleur soit trop importante (de la pluie est prévue avec un maximum de 24 degrés…), le coach portugais aura surtout la tête à la gestion de son effectif d’ici ce week-end. Car le club phocéen s’apprête à disputer deux rencontres en quatre jours, avec un déplacement à Dijon au programme de mardi (19h00) : « On va faire peut-être quelques changements dans le onze car Montpellier est une équipe très bien organisée défensivement », a annoncé « AVB » en conférence de presse jeudi.L’ancien entraîneur de Chelsea a toutefois prévenu : « Quand tu commences à faire des rotations en pensant au match suivant qui arrive, des fois tu fais des erreurs. Ce week-end est très important pour nous ». Alors qu’attendre comme changements contre le MHSC ? Difficile de savoir, le technicien de 41 ans ne voulant visiblement pas chambouler ses bases, notamment dans l’entrejeu : « On a parlé avec Rongier, il veut avoir sa chance, mais le milieu actuel mérite de la confiance. Il n’y a pas de grandes raisons pour faire des changements. Physiquement tout le monde est frais ». Défensivement, Villas-Boas a en revanche laissé planer un léger doute : « Titulariser Caleta-Car ? Non je ne pense pas, sauf si on joue à trois défenseurs pour s'adapter au système de Montpellier. J'ai un mot pour lui car il a perdu sa place, mais il reste concentré et il méritera de jouer mardi ». Tout le monde sait à quoi s’en tenir.