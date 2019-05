André Villas-Boas est le nouvel entraîneur de Marseille

L'Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur. André Villas-Boas s'est engagé avec l'OM pour les deux prochaines saisons et succède à Rudi Garcia.

Avant l'OM, André Villas-Boas a connu de grands clubs

Les négociations n'ont pas traîné. Priorité de la direction olympienne, André Villas-Boas s'est engagé ce mardi avec l'Olympique de Marseille. Le Portugais succède à Rudi Garcia sur le banc marseillais.L'information a été officialisée par le club dans l'après-midi. Le natif de Porto était libre depuis son départ de Shanghai en novembre 2017 et aurait trouvé un accord avec les dirigeants marseillais pour un salaire mensuel approchant le demi-million d'euros. Bien plus que son prédécesseur à l' OM , mais beaucoup moins que lors de ses dernières expériences. Un adjoint de prestige pourrait arriver avec lui sur la Canebière : Ricardo Carvalho. Un préparateur physique et un analyste pourraient également être du voyage.André Villas-Boas n'aura passé que six mois sans entraîner. Celui qui est surnommé The Special Two en hommage à José Mourinho était libre depuis son départ de Shanghai à l'automne. Avant cette expérience asiatique, le tacticien de 41 ans a entraîné dans les plus grands clubs : Porto, Chelsea, Tottenham et le Zenit Saint-Pétersbourg.En 2011 avec Porto, il a remporté le championnat, la Coupe, la Supercoupe et la Ligue Europa . Des faits d'armes qui ont fait de lui un entraîneur respecté. Malgré son jeune âge, il a déjà brillé.Intéressé par un challenge français, AVB va découvrir la Ligue 1 alors que Marseille a trouvé en lui l'entraîneur de standing élevé tant espéré. L'OM ne jouera peut-être pas une Coupe d'Europe l'an prochain, mais il a retrouvé de l'ambition.