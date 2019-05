André Villas-Boas cible prioritaire de Marseille ?

En plus de la place de barragiste accrochée lors de la dernière journée, Dijon et Florent Balmont ont annoncé que le milieu de terrain sera toujours présent la saison prochaine même en cas de descente.



Ses coéquipiers lui ont réservé une haie d’honneur après la victoire contre Toulouse et un maillot spécial avait été créé pour l’occasion. Non cette rencontre à Gaston-Gérard ne marquait pas les adieux de Florent Balmont à sa vie de footballeur mais bien à sa 500eme dans l’élite. Dans le cercle très fermé de cette marque des 500 matchs, le milieu de terrain dijonnais a rendu la soirée encore plus belle que ne l’était déjà pour tous les supporters du club. Au micro de Canal Plus, l’ancien Lyonnais (39 ans) a annoncé qu’il allait bien repartir pour une saison de plus en Côte-d’Or après le barrage contre le RC Lens. « Oui je serais toujours à Dijon la saison prochaine. On a discuté avec le président et il l’a annoncé. Je suis très heureux à Dijon. Je n’ai pas envie d’arrêter avec ce groupe, je me sens encore bien physiquement et mentalement. J’ai envie d’aider les potes. Je suis dans un club où je me sens bien. Qu’on reste en Ligue 1 ou en Ligue 2, je resterai à Dijon mais j’espère vraiment que ce sera dans l’élite. » Alors que Benjamin Nivet a annoncé son départ à la retraite, les papys Vitorino Hilton (41 ans) et Florent Balmont continuent de faire de la résistance.