André Schurrle raccroche à 29 ans

Nicolas Holveck s'est confié sur le mercato de Rennes lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Il a notamment indiqué que l'OM n'est pas entré en contact pour l'attaquant.

L'OM n'a pas contacté Rennes pour Niang

. Cela même si le club a terminé à la troisième place du classement de Ligue 1, s'offrant une place sur le podium de Ligue 1 en compagnie du PSG et de l'OM. Nommé en mars dernier comme nouveau président du club, Nicolas Holveck s'est confié ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe au sujet du thème des transferts. Et il a été assez clair.Concernant son attaquant, un départ est pour le moment loin d'être possible, pour une raison simple :. Eduardo Camavinga (17 ans), est lui courtisé par les plus grands clubs de la planète, dont notamment le Real Madrid, et là, de façon plus marquée, l'ambition n'est surtout pas de s'en séparer. ", a ajouté le président rennais.", a commenté Holveck.