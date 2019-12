André Onana ne veut pas quitter l’Ajax

Un ancien dirigeant de Manchester City a révélé que Lionel Messi avait été tout proche de rejoindre le club anglais à l'été 2008.

Au lieu de Messi, City a eu Robinho

Lionel Messi évolue au FC Barcelone depuis le début de sa carrière. Âgé de 32 ans, il est même bien parti aujourd’hui pour y achever son parcours professionnel.En 2008, Manchester City avait tenté de le recruter. Il ne s’en est pas fallu de beaucoup même pour que le joueur aux six Ballons d’Or, et qui était alors au tout début de son ascension, ne prenne la direction du Nord-Ouest d’Angleterre. C’est Garry Cook, l’ancien manager des Eastlands, qui vient de révéler cette information dans un entretien à The Athletic.Cook occupait son poste du côté de l’Etihad Stadium entre 2008 et 2011 quand City était encore la propriété de Thaksin Shinawatra. Peu après son arrivée, le club a voulu frapper un gros coup sur le marché des transferts. Plusieurs pistes étaient explorées, et Cook avait voulu sonder les responsables du FC Barcelone sur le cas Messi.. « C’est là que Dave Richards, qui faisait partie du clan de Thaksin, est venu me voir pour dire : «Garry, as-tu fait une offre pour Lionel Messi? 90M€ ? T'es fou ? ». Il a dit qu'il avait reçu un appel de Barcelone et ils voulaient savoir si c'était réel. Ils ont dit à Dave que si c'était réel, ils auraient pu conclure un accord quelques semaines plus tôt. »Au final, en raison d’un mauvais timing et même si l’offre initiale était fictive, Manchester City a donc raté de peu le recrutement de Lionel Messi. S’ils avaient tenté l’approche plus tôt, ils auraient pu signer une très belle opération et l’histoire du football en aurait été changée.Le Brésilien a été arraché au Real Madrid pour 42M€. « Et la vérité est que Robinho pensait avoir donné son accord à Chelsea », s’est souvenu avec amusement Cook.