André Onana : «L'Ajax, c'est une philosophie»

André Onana a livré ses impressions dans une longue interview accordée à France Football, dont voici les meilleurs passages.On veut bien débuter, c'est simple, avec la victoire si possible. La saison dernière a été merveilleuse pour nous, précieuse aussi pour l'apprentissage. On espère revivre des moments comme cela. Pour cette saison, il n'y a pas d'ambition fixée par le club, c'est petit à petit que l'on verra. Le seul objectif, c'était de se qualifier pour la phase de poules. Le contrat est réussi. Là, on veut faire six bons matches contre de bonnes équipes et ça sera important de gagner tout ce que l'on peut.Ce sont des joueurs importants pour nous. Avec Frenkie, on avait cette facilité à sauter la pression, à sortir du pressing. Mais c'est le football. On a d'autres joueurs, et pour moi c'est pareil. J'ai mon numéro 6 qui est bien positionné, qui vient recevoir le ballon dès qu'il peut et quand c'est possible. Après, Matthijs, c'était un élément clé. Mais on ne peut pas tous les garder... Le club a sa philosophie, de former et de vendre. On doit aussi rester fidèle à cela. On finira tous par partir un jour.On veut tout gagner au niveau national. On part avec cette mentalité, cette ambition d'être là pour tout gagner. Ce n'est pas facile mais on va tout donner. Ensuite, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Ce sont des choses difficiles. Mais le groupe est très bon, on a plus d'expérience pour ces rendez-vous, et on pourra mieux gérer ça.On espère pouvoir imposer notre jeu. Ce sont de très bonnes équipes, mais sur le papier je pense que nous sommes meilleurs. Mais ça, on doit le montrer sur le terrain. On a fait une très bonne campagne l'année dernière, mais c'est du passé. Il va falloir jouer nos cartes. Et d'abord, se qualifier pour les huitièmes. C'est ça que l'on veut.De gagner des Ligues des champions ! Et d'être l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. C'est mon rêve, c'est ce pourquoi je travaille tous les jours. Ce n'est pas facile, mais j'aspire à cela, réaliser cet objectif. Et jouer dans les meilleurs clubs au monde.»