André Onana (Ajax) veut rejoindre le PSG

Alessandro Del Piero a foi en Paulo Dybala, à condition que le meneur argentin se donne encore plus pour la Juve.

Parfois génial, mais pas toujours régulier dans ses performances, Paulo Dybala agace les tifosi turinois. C'est en substance ce que lui a reproché Alessandro Del Piero. Ancien attaquant émérite de la Vieille Dame et vieux compère de Zizou dans le Piémont, "Ale" a fourni quelques conseils précieux à "La Joya".

Les précieux conseil de Del Piero à Dybala

"Le genre de but qu'il a marqué contre l'Inter prouve qu'il est un joueur d'une qualité extraordinaire. Ce qu'un tel but doit faire, c'est lui donner encore plus de confiance et de conscience de son potentiel. En fait, je vais aller plus loin. Quelqu'un avec ses capacités, son talent et j'ajouterai sa mentalité, doit faire encore plus. Paulo ne doit se fixer aucune limite et conquérir l'avenir", a confié l'ancien attaquant piémontais à la Gazzetta dello Sport. Très expérimenté, Del Piero sait dans quel état d'esprit se trouve la pépite argentine qu'il voit aller très loin avec la Juve. "Personne ne vous donne rien gratuitement, surtout pas à la Juventus, et je le dis par expérience. Vous devez tout prouver jusqu'au dernier match, sans parler du sommet de votre carrière. Le parcours de Dybala vient de commencer et s'améliorera encore - avec le maillot des Bianconeri sur le dos, évidemment"