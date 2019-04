André Onana (Ajax Amsterdam) : « On se connaît, on prend du plaisir, c'est beau ! »

La coupe

d’Afrique des nations de 2019 va être extrêmement disputée. Avec 24 équipes pour la première fois de l’histoire, les prétendants pour la succession de l’Egypte sont nombreux cette année. Le Sénégal est l’un d’eux. Considéré comme le grand le favori de la compétition, Idrissa

Gana

Gueye assure que ça ne sera pas aussi facile que certains peuvent le penser.

Avec des joueurs qui explosent en Europe et la première place des meilleures nations au classement FIFA en Afrique, l’équipe nation du Sénégal est sans conteste le grand favori de la coupe d’Afrique 2019.

« Oui, c’est vrai que tout le monde nous attend et espère qu’on va enfin faire la différence en faisant une bonne CAN et en ramenant la Coupe au Sénégal. Mais il faut rester vigilants, concentrés jusqu’au bout et ne pas oublier notre objectif. On va essayer de tout faire pour ramener cette coupe au Sénégal. Maintenant, toutes ces équipes qui viennent à la CAN aussi jouent pour la même chose. Donc ça ne sera pas facile. On a l’équipe qu’il faut. On a aussi beaucoup plus d’expérience que lors des deux CAN précédentes. Il faudra se concentrer sur ce qu’on veut faire sans trop verser dans l’euphorie, du début à la fin. Ce ne sera pas aussi facile que certains peuvent le penser, comme si on va aller gagner le trophée facilement... Si on ne met pas les ingrédients qu’il faut, on échouera comme les fois passées »,

a déclaré Idrissa

Gana

Gueye sur

Emedia