Anderlecht : Nasri encense Guardiola

Paulo Dybala, le joueur de la Juventus Turin, peut enfin respirer. Testé positif au coronavirus à plusieurs reprises, il est guéri comme l'indique un communiqué de la Vieille Dame.

C'est la fin d'une longue lutte pour Paulo Dybala. Testé positif à plusieurs reprises au coronavirus, l'attaquant argentin de la Juventus Turin avait raconté son cauchemar ces dernières semaines. « Je vais mieux. J'ai eu quelques symptômes forts il y a quelques jours, mais aujourd'hui, cela va plutôt bien. Je marche et j'essaye de m'entraîner, ce que je n’ai pas pu faire pendant cette période, car j'étais rapidement fatigué et je respirais mal », disait-il notamment à la fin du mois de mars.

Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020