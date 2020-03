Ander Herrera compare Thomas Tuchel à… Louis Van Gaal

Le Télégraphe a publié un plan dans lequel on espère reprendre service le 1er juin et terminer la saison 2019/2020 en six semaines. Les matches reprendraient à huis clos, dans un premier temps. L'Equipe nous explique que selon ce plan, la saison suivante démarrera le 8 août et la Premier League respecterait ainsi ses engagements vis-à-vis des diffuseurs pour la deuxième des trois années de son deal à plus de 3 milliards de livres (3,25 Mds € au cours actuel) par saison. Le championnat Anglais a d'abord été arrêté jusqu'au 4 avril, avant que l'arrêt soit prolongé jusqu'au 30 avril. A lire aussi >> Premier League: Pas de titre pour Liverpool si la saison ne se termine pas !