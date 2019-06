Amiens : Une nouvelle piste pour l'après Pélissier

Arrivé l’été dernier à Marseille sur la volonté de Rudi Garcia de renforcer son milieu de terrain après la vente d’André Zambo Anguissa, Kevin Strootman est loin d’avoir fait l’unanimité sur les bords de la Canebière.

Le problème du fair-play financier

Afin de s’attacher les services du Néerlandais, la direction de l’OM n’a pas hésité à aligner les zéros que ce soit dans le transfert (25 millions d’euros) ou dans le salaire (4,5 millions d’euros annuels). C’est d’ailleurs ce dernier chiffre qui a mis le feu aux poudres dans le vestiaire marseillais tout au long de l’année et attisé la jalousie de certains comme Dimitri Payet ou Florian Thauvin. Moins d’un an après son arrivée, Strootman est déjà sur le départ à cause de ses performances sur le terrain mais pas que. Dans une interview accordée à Algemeen Dagblad, l’ancien de la Roma a confié que son salaire pose problème pour Jacques-Henri Eyraud.« Dans une discussion avec le président, on m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. J’ai signé un contrat de cinq ans l’été dernier et Marseille a payé à l’époque un prix très élevé à la Roma. Nous devons attendre de voir ce que propose le marché. Il me reste quatre années de contrat » Malgré l’arrivée d’André Villas-Boas à la place de Garcia, qu’il avait connu au sein du club de la Louve, Kevin Strootman souhaitait rester dans le sud de la France afin de prouver son véritable niveau. Actuellement présent au rassemblement des Pays-Bas pour préparer le Final Four de la Ligue des Nations, l’Oranje n’a pas écarté l’idée de jouer une saison de plus à l’Orange Vélodrome. Cependant il sait que la menace du Fair-Play Financier et l’absence de Coupe d’Europe sont autant de facteurs pour le pousser dehors.