Amiens : Kakuta vers Lens

Ci-après le classement des dix joueurs les mieux rémunérés de la planète (30/05/2020) :

Le sport-roi ne cesse de se développer financièrement au fil des années et génère par conséquent de plus en plus de revenus. Une évolution exponentielle qui engendre logiquement une impressionnante flambée des émoluments des acteurs du rectangle vert. A lire aussi >> Le Top 10 des joueurs les plus chers de la planète football Dans ce contexte, le magazine économique américaina publié cette semaine le classement des plus gros revenus de la planète foot. Un palmarès établi en prenant en compte les salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires pour la saison en cours. Sans grande surprise, c’est l'attaquant vedette de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo , qui trône toujours sur le panthéon des footballeurs les mieux payés avecd’euro par saison. Une somme astronomique qui place la superstar de la "Vieille Dame" loin devant la concurrence. Derrière lui, il sent toutefois le souffle de son éternel rival, Lionel Messi (104 millions d’euros) tandis que le fantasque brésilien du PSG, Neymar Jr , complète le podium avec une rémunération demillions par exerciceIl convient de noter également qu'un de nos représentant africains en Europe peut également se targuer de figurer au sein du Top 5 des joueurs les mieux rémunéré de la planète ! Il s’agit de du fer de lance égyptien de Mohamed Salah , qui perçoit un chèque depar saison du côté du club de la Mersey. Outre son salaire de 23,1 M$, le "Pharaon" profite notamment de ses nombreux contrats publicitaires en(12 M$).(Juventus) :(FC Barcelone) :(PSG) :(Liverpool) :(PSG) :(Vissel Kobe) :(Arsenal) :(Manchester United):(FC Barcelone):(Manchester United) :