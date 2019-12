Amiens - Dijon / Ligue 1 : Ce qu'il faut savoir avant le match

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a assuré qu’il n’était pas pressé de voir son attaquant français, Olivier Giroud, quitter le club.

Pas de discussion prévue avec Giroud avant le mois de janvier

Olivier Giroud vit-il ces dernières semaines du côté de Chelsea ? Le doute est permis, car aucune tendance ne semble se dégager alors que se profile le mercato hivernal. Longtemps annoncé sur le départ, l’attaquant français commence à bénéficier du temps de jeu depuis quelques matchs. Et les clubs intéressés par ses services se font curieusement moins insistants à l’approche du mois de janvier. L’idée de le voir finir la saison chez les Blues ne serait donc pas totalement saugrenue.Ce vendredi, Frank Lampard, l’entraineur de la formation londonienne, a été questionné à propos de l’international tricolore. Il lui a été notamment demandé s’il serait heureux de continuer à travailler avant son avant-centre Frenchie. Sa réponse a été sans équivoque : « je suis content de le voir rester. Tout comme pour n’importe quel autre joueur de l’effectif, je suis content qu’il soit là », a-t-il assuré. Il a ensuite loué l’attitude irréprochable de l’ancien montpelliérain : « Il a la volonté d’être ici et il fait preuve d’un vrai professionnalisme. Il le montre à chaque séance d’entrainement cette saison. Et c’est pour cette raison que je suis content de lui ».L’entraineur anglais n’a donc rien à reprocher à numéro 9. Cela étant, ce n’est pas pour autant qu’il exclut la possibilité de le laisser partir. Quand l’avenir du champion du monde a été évoqué plus en détails, l’ex-milieu de terrain s’est contenté d’affirmer qu’il n’a « pas discuté de ça » avec l’intéressé. Et, il n’a pas l’intention de le faire avant le début du marché des transferts. « Je n’aborderai ce sujet avec aucun de mes joueurs avant janvier », a-t-il précisé. S’il espérait être fixé concernant son sort, Giroud va ainsi devoir encore prendre son mal en patience. C’est en fin de compte ce qu’il fait de mieux depuis l’entame de l’exercice. Et, il ne reste qu’une poignée de jours avant que les mouvements ne soient de nouveau autorisés dans les deux sens du côté de Stamford Bridge.